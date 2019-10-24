Исламабад, , 09:23 — REGNUM 23 октября правительство Пакистана приняло решение повысить цены на электричество, ввиду финансовых проблем в отрасли.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Умар Ахмед, официальный представитель министерства финансов, которое отвечает за регулирование тарифов, отметил, что увеличение тарифов «не коснется большинства пакистанцев». По словам чиновника, тарифы будут повышены однако заметным увеличение будет только для тех, кто потребляет больше 300 единиц электричества (используются для измерения уровня потребления).

Таким образом, по меньшей мере 75% пакистанцев не заметят увеличения цен на электричество. Как отметили в министерстве, чтобы добиться этого, правительство выделило 226 миллиардов рупий (113 миллиардов рублей) на субсидии для хозяйств, потребляющих менее 300 единиц электричества.