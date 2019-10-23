Бишкек, , 19:09 — REGNUM Уже через пять лет Киргизия может остаться без собственного фармацевтического производства. Об этом на встрече с местными производителями заявил председатель подкомитета по развитию биотехнологий торгово-промышленной палаты Улукман Мамытов.

По данным статистики, киргизстанские фармацевтические предприятия в настоящее время покрывают лишь 3% потребностей республики в медикаментах. А доля Киргизии в производстве фармацевтической продукции среди стран ЕАЭС составляет менее 1%.

Отмечается, что производители фармацевтической продукции в Киргизии оставлены наедине с рынком и жесткой конкуренцией со стороны крупных иностранных фармкомпаний. И главной проблемой является не нежелание государства помочь, а отсутствие оптимальной инфраструктуры взаимодействия производства и биотехнологических разработок.

Выход из сложившейся ситуации Улукман Мамытов видит в необходимости пересмотра всей ныне существующей модели работы фармацевтической отрасли Киргизии.

Для этого, по мнению экспертов, необходимо создать в Киргизии единый биотехнологический центр, который займется координацией взаимодействие науки и научно-ориентированных отраслей экономики.

«Такой центр должен быть оснащен современной биотехнологической лабораторией и укомплектован квалифицированными научными кадрами. И еще немаловажно, чтобы центр имел фармацевтическое производственное оборудование, разгрузив таким образом наши малые и средние предприятия, и освободив их от рисков и необходимости приобретать собственное дорогостоящее оборудование», — подытожил представитель торгово-промышленной палаты.