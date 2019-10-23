Москва, , 18:50 — REGNUM Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса, во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. Об этом заявил в ходе открывшегося 23 октября в Сочи саммита Россия-Африка президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что эксперты прогнозируют рост ВВП африканских государств до 29 трлн долларов. Россия настроена наращивать присутствие в Африке, и эти планы будут поддерживаться на государственном уровне. «Концерны «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» реализуют на континенте перспективные нефтегазовые проекты. «Алроса» осваивает алмазные месторождения, «Яндекс» представлен на рынках ряда стран, помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности и развития цифровой экономики. «Росатом» готов предложить африканским партнерам создание атомной индустрии, что называется, под ключ, строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов», — отметил российский президент.

«В настоящий момент более 600 млн человек в Африке, или 48% всего населения, не имеют доступа к электроэнергии, что делает этот континент наименее электрифицированным регионом мира, — рассказала к.э.н., старший научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Анна Шарова. — В то время как около половины населения не имеет электричества вообще, оставшаяся часть, получающая его, страдает от ненадежности энергоснабжения и его низкого качества. Приведенные данные максимально наглядно свидетельствуют об огромном потенциале африканского электроэнергетического рынка для развития международного сотрудничества в целом, и российско-африканского сотрудничества в частности. Перспективными являются все без исключения страны Африки, однако отдельно хотелось бы отметить рынки Египта, Эфиопии, Нигерии, Кении, ЮАР, Анголы, Судана».

«Понимая всю глубину проблемы, мировое сообщество запустило не менее 60 международных инициатив, направленных на развитие электроэнергетики в Африке. Участниками инициатив являются как международные организации (Всемирный банк, Африканский банк развития), так и отдельные страны и их группы (США, Китай, ЕС). Вместе с финансами на африканские рынки приходят и компании из соответствующих стран. К сожалению, Россия пока остается в стороне от этого процесса, — отметила эксперт. — Наиболее крупным и заметным проектом в сфере электроэнергетики является строительство первой на Африканском континенте атомной электростанции в Египте, который реализует ГК «Росатом». Африканские страны проявляют заметный интерес к нашим ядерным разработкам, так как Россия обладает передовыми технологиями, отвечающими самым высоким требованиям безопасности, предлагает готовые комплексные решения и гибкие схемы финансирования, способствует обмену техническими знаниями и обучению местных специалистов. Немаловажным являются память африканцев о помощи Советского Союза (однако этот фактор постепенно теряет свою значимость из-за смены поколений африканских политических элит, уже воспитанных странами Запада и Китаем), имеющий положительный опыт взаимодействия и принцип «невмешательства» во внутренние дела, которым руководствуется Россия при ведении дел с африканскими странами и который так ценится ими. Россия также заинтересована в реализации проектов в Африке, и в частности проектов в электроэнергетике, в связи с задачей наращивания несырьевого экспорта и диверсификации партнеров по экономическому сотрудничеству, укреплением позиций на международной политической и экономической аренах».

«Не с атомом единым Россия может выходить на электроэнергетические рынки Африки, и такие примеры есть на сегодняшний день: в 2007 г. «Технопромэкпорт» завершил строительство ГЭС «Капанда» на реке Кванза в Анголе, в 2013 г. осуществил ее ремонт; в 2014 г. компания «Авелар», входящая в группу «Ренова», профинансировала и построила солнечную установку в ЮАР; в 2016 г. компанией «Лисма» было создано СП по производству светильников для уличного освещения в Бурунди и др. На черном континенте существует спрос на тепловую и гидроэнергетику, технологии возобновляемой энергетики, распределенную генерацию, интеллектуальные сети, развитие и совершенствование электросетевого хозяйства. И так как задача обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии грандиозна и амбициозна, места на африканском континенте хватит всем, — уверена Шарова. — В заключение хотелось бы отметить, что проходящий в эти дни саммит «Россия — Африка» в Сочи призван стать стимулом к развитию российско-африканских деловых отношений и отправной точкой возвращения России в Африку».