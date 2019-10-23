Москва, 23 октября 2019, 18:50 — REGNUM Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса, во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. Об этом заявил в ходе открывшегося 23 октября в Сочи саммита Россия-Африка президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что эксперты прогнозируют рост ВВП африканских государств до 29 трлн долларов. Россия настроена наращивать присутствие в Африке, и эти планы будут поддерживаться на государственном уровне. «Концерны «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» реализуют на континенте перспективные нефтегазовые проекты. «Алроса» осваивает алмазные месторождения, «Яндекс» представлен на рынках ряда стран, помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности и развития цифровой экономики. «Росатом» готов предложить африканским партнерам создание атомной индустрии, что называется, под ключ, строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов», — отметил российский президент.
«Понимая всю глубину проблемы, мировое сообщество запустило не менее 60 международных инициатив, направленных на развитие электроэнергетики в Африке. Участниками инициатив являются как международные организации (Всемирный банк, Африканский банк развития), так и отдельные страны и их группы (США, Китай, ЕС). Вместе с финансами на африканские рынки приходят и компании из соответствующих стран. К сожалению, Россия пока остается в стороне от этого процесса, — отметила эксперт. — Наиболее крупным и заметным проектом в сфере электроэнергетики является строительство первой на Африканском континенте атомной электростанции в Египте, который реализует ГК «Росатом». Африканские страны проявляют заметный интерес к нашим ядерным разработкам, так как Россия обладает передовыми технологиями, отвечающими самым высоким требованиям безопасности, предлагает готовые комплексные решения и гибкие схемы финансирования, способствует обмену техническими знаниями и обучению местных специалистов. Немаловажным являются память африканцев о помощи Советского Союза (однако этот фактор постепенно теряет свою значимость из-за смены поколений африканских политических элит, уже воспитанных странами Запада и Китаем), имеющий положительный опыт взаимодействия и принцип «невмешательства» во внутренние дела, которым руководствуется Россия при ведении дел с африканскими странами и который так ценится ими. Россия также заинтересована в реализации проектов в Африке, и в частности проектов в электроэнергетике, в связи с задачей наращивания несырьевого экспорта и диверсификации партнеров по экономическому сотрудничеству, укреплением позиций на международной политической и экономической аренах».