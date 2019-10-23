Сочи, Краснодарский край, , 17:55 — REGNUM Правительство Эфиопии в ближайшие 10 лет намерено реализовать проект по созданию на своей территории АЭС малой мощности, заявил 23 октября министр инновации и технологий Эфиопии Мекурия Кума на форуме «Россия-Африка» в Сочи.

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, власти Эфиопии надеются как можно скорее запустить в эксплуатацию два реактора мощностью 200 мегаватт каждый.

Напомним, по нормам МАГАТЭ реакторами малой мощности считаются установки в 300 мегаватт и менее.

Стоит отметить, что на форуме подписано соглашение о сотрудничестве России и Эфиопии в области мирного атома. Оно подразумевает строительство крупной АЭС в Эфиопии.

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