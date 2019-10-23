Приштина, , 16:45 — REGNUM 23 октября в Приштине открылась международная выставка агробизнеса, продуктов питания и напитков «Агрокос».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в выставке принимают участие более ста компаний из Косово и стран Западных Балкан. Глава торговой палаты Боснии и Герцеговины Эмир Пашич подчеркнул, что в ярмарке приняли участие 17 компаний из БиГ, которые выразили интерес к сотрудничеству с Косово.

Напомним, ранее Косово наложило пошлину 100% на товары из Сербии и БиГ, которая действует и поныне.

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