Москва, , 16:05 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 гг. не меняет курс и политику России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Суть бюджета, который предлагает нам правительство, не меняет тот курс и политику. Эта политика ущербна, она неизбежно привела к кризису, и будет этот кризис усугубляться», — сказал Зюганов в ходе обсуждения.

Он возмущен долговой нагрузкой как бизнеса, так и физлиц.

«Что же за страна, которая в долговую яму засунута?.. А денег-то до черта. 120 триллионов замороженных ресурсов», — указал он.

Парламентарий указал на неоправданный рост налогов на трудящихся.

«Увеличение налога на трудящихся. Обобрали до нитки. Ввели кадастр — на 20% цены выросли. Повысили НДС — на 10% выросли. Подняли цену на бензин, солярку — на 9 выросли», — перечислил он.

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