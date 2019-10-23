Москва, , 16:06 — REGNUM Проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2020−2022 годы с уменьшающимся дефицитом Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно расчетам правительства, в 2020 году доходы фонда составят 8,9 трлн рублей, а к 2022 году вырастут до 9,7 трлн рублей. При этом расходы фонда в 2020 году должны составить 9,4 трлн рублей, а к 2022 году должны увеличиться до 9,7 трлн рублей.

Дефицит фонда таким образом будет постепенно снижаться — в 2020 году он составит 118,5 млрд рублей, а к 2022 году ПФР станет профицитным, и доходы превысят расходы на 28,5 млрд рублей.

Основные параметры бюджета ПФР рассчитаны с учетом действия заморозки страховой части пенсии. Кроме того, бюджет также учитывает расходы на реализацию нацпроекта по поддержке семей при рождении детей. Речь, в частности, о выплате материнского капитала при рождении второго ребенка.