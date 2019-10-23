Сочи, Краснодарский край, , 15:05 — REGNUM Российский «Трансмашхолдинг» и Египетские национальные железные дороги подписали контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов проектной стоимостью €500 млн (35,5 млрд рублей). Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.

Подписание контракта состоялось в рамках саммита «Россия-Африка» в Сочи. В соответствии с документом, первые поставки российских вагонов в Египет начнутся до конца 2019 года.

«Бюджет проекта оценивается в 500 млн евро. Финансирование данного проекта будет осуществляться по схеме межбанковского кредитования. ВЭБ. РФ в свою очередь готов предоставить до 425 млн евро для приобретения марокканской стороной оборудования и услуг у российских поставщиков и подрядчиков. Прямым кредитором компании, на балансе которой будет реализован проект, станет один из банков Королевства Марокко», — прокомментировал сделку Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнёв.

Отмечается, что проектом предусмотрена организация на территории Венгрии сборки вагонов из российских комплектующих в целях последующего экспорта в Египет.

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