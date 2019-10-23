Москва, , 14:30 — REGNUM Заявление о сокращении расходов на образование в проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период не соответствует действительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте образования столицы.

Напомним, что 22 октября на заседании комиссии по образования Московской городской думы депутат законодательного собрания столицы Любовь Никитина заявила, что с учётом инфляции реальные расходы на образование в Москве сокращаются, а не растут. Однако в департаменте образованию данную информацию опровергают и приводят в доказательство ряд цифр и статей бюджета.

Так, в проекте бюджета столицы на 2020 год на общее образование предусмотрено почти 238 млрд рублей, в то время как в 2019 году было 190 млрд рублей. Кроме того, в городе выравнено финансирование частных и бюджетных школ, также норматив финансирования на одного школьника увеличен до 175 тысяч рублей, а на дошкольника — до 185 тысяч рублей.

«Помимо этого, за счет эффективного расходования средств на начало 2019 учебного года у школ Москвы сложился определенный резерв финансовых ресурсов — это порядка 7% годового бюджета, а именно более 23 млрд рублей», — отметили в департаменте образования Москвы.

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