Москва, , 13:43 — REGNUM Фискальную нагрузку на ввоз пальмового масла следовало бы повысить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Необходимо признать, что мы с вами ранее решение приняли о снижении достаточно тяжелого налога, хорошо администрируемого — НДС, введя льготу для производителей плодов, ягод и винограда. Да, мы повысили налог на ввоз пальмового масла, и было бы правильно повысить еще, чтобы меньше народ травили», — заявил Володин.

Он поручил главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову («Единая Россия») взять вопрос на контроль.

Речь о законе, который Госдума приняла летом 2019 года. Он направлен на отмену льготы по налогу на добавленную стоимость для компаний, которые используют пальмовое масло. Таким образом, ставка налога выросла со льготных 10% до 20%. Однако, по мнению Володина, таких мер недостаточно.