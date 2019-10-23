Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Свердловские строительные компании готовы судиться с аэропортом Кольцово, если будут утверждены новые ограничения на строительство рядом с учреждением. Об этом сообщает Ura.ru.

Как заявил агентству строительный вице-мэр Алексей Бирюлин, строители всерьёз обеспокоены возможным введением ограничений в рамках проекта приаэродромных территорий (ПАТ) Кольцово. Если документ вступит в силу, то в радиусе 1 тысячи 500 га будет ограничено, а где-то и вовсе запрещено строительство жилья.

По словам чиновника, строители договорились, что направят большой объем требований с целью компенсировать землепользователям ущерб от ограничений.

«Если ПАТ будет утвержден, то не построится основной объем жилья, поэтому речь идет об огромных суммах», — признал Бирюлин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нового проекта ПАТ Кольцово может остановиться застройка южных районов Екатеринбурга. Под угрозой окажется даже спортивная деревня для Универсиады-2023.

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