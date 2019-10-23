Сочи, Краснодарский край, , 10:12 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» и президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в работе экономического форума Россия-Африка, который пройдёт 23−24 октября в Сочи.

Тема пленарного заседания — «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества». Ключевыми спикерам станут Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси. В заседании примут участие лидеры 40 африканских стран, представители бизнеса. Андрей Гурьев в своем докладе остановится на задачах устойчивого развития африканского континенета, в решении которых принимает участие российский бизнес, и в частности индустрия по производству минеральных удобрений. Задачи эти имеют глобальный характер — борьба с голодом и деградацией почв. Подробнее пути решения этих задач будут обсуждены во второй день форума в рамках панельной сессии «Устойчивое партнерство в агропромышленной сфере: институты, инструменты, гарантии». В сессии, которая организована при поддержке «ФосАгро» с докладами выступят замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, глава Минпромторга Нигерии Отунба Аденийи Адебайо, заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания», Эдуард Зернин, председатель Национальной Торгово-промышленной палаты Кении Анжела Ндамбуки и другие. Одной из тем станет прогресс достигнутый в реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по созданию «Зеленого стандарта» — бренда экологически чистой сельхоз продукции, в основе которого лежит уникальная чистота российских минеральных удобрений.

Ожидается, что в рамках форума ФосАгро подпишет меморандум о взаимопонимании с ведущим в ЮАР независимым разработчиком фосфатных месторождений — Kropz.

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