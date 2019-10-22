Депутаты Госдумы подготовили проект постановления, где пропишут рекомендации правительству. Так, для повышения эффективности бюджетных расходов правительству РФ рекомендовано принять исчерпывающие меры по принятию нормативных правовых актов для реализации федерального бюджета в 2020—2022 годах, включая принятие до 1 декабря 2019 года нормативных правовых актов о правилах предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.
Десять регионов РФ получат софинансирование из госбюджета в пределах 99%. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами фракции «Единая Россия».
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Силуанов рассказал о планах по доведению денег в регионы
До 1 декабря 2019 года будут разработаны поправки, призванные ускорить поступление средств федерального бюджета в регионы.
Медведев поручил удвоить средства на госпрограмму по развитию села
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение депутатов всех фракций Госдумы в два раза увеличить финансирование госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.
Какие потребности российской армии игнорирует правительство: бюджет-2020
Выделяемые объемы бюджетных ассигнований «в целом позволяют обеспечить реализацию основных стратегических целей в развитии Вооруженных сил РФ».
Кудрин: Бюджету нужен манёвр для роста расходов на образование и медицину
Для улучшения качества здравоохранения и образования в федеральном бюджете следовало бы провести маневр и существенно увеличить расходы на эти сферы, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин предложил досрочно тратить средства Фонда нацблагосостояния
Средства Фонда национального благосостояния можно начать инвестировать в ценные бумаги уже в 2020 году, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Счетная палата видит риски сокращения доходов федерального бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020—2022 годах. Госказна может недосчитаться на общую сумму 714 млрд рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
Комитет Госдумы рекомендовал принять проект бюджета ФОМС на 2020−2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020−2022 годы. Согласно расчётам, в бюджет фонда в 2020 году поступит 2,367 трлн рублей, а к 2022 году доходы ФОМС вырастут до 2,646 трлн рублей.
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ПФР со снижающимся дефицитом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020−2022 годы.
Комитет ГД поддержал принятие проекта госбюджета 2020−2022 годов в I чтении
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об основных параметрах федерального бюджета на 2020−2022 годы.
Приоритеты и альтернативы: Госдума обсудит проект бюджета на 2020−2022 гг
Сегодня, 23 октября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также бюджеты внебюджетных фондов. Главный финансовый документ страны снова профицитный.