Десять регионов РФ получат софинансирование из госбюджета в пределах 99%. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами фракции «Единая Россия».

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