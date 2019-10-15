Москва, , 17:25 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Согласно расчётам, в бюджет фонда в 2020 году поступит 2,367 трлн рублей, а к 2022 году доходы ФОМС вырастут до 2,646 трлн рублей.

При этом расходы фонда в течение всех трех лет будут незначительно превышать поступления. Так, в 2020 году планируется потратить 2,369 трлн рублей, а к 2022 году расходы ФОМС должны вырасти до 2,653 трлн рублей.

За счет этого бюджет фонда будет дефицитным. В 2020 году доходы превысят расходы на 1,4 млрд рублей, а к 2022 году дефицит ФОМС достигнет 6,9 млрд рублей. При этом смета будет сбалансирована за счёт переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.