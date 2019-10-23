Якутск, , 02:42 — REGNUM В Якутии не успевают освоить выделенные деньги на обеспечение жильём детей-сирот. До конца 2019 года более 500 сирот должны получить квартиры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Якутии, на обеспечение жильём детей-сирот в 2019 году выделено более 1,2 млрд рублей. На данный момент муниципалитеты освоили менее половины.

Зампредседателя правительства Якутии Кирилл Бычков на совещании акцентировал, что исполнение программы «ответственная и важная задача, имеющая социальную направленность — срывов быть не должно».

Больше всего детей-сирот, нуждающихся в жилье в Якутске, в Алданском и Нерюнгринском районах.

Всего в очереди на получение квартир стоят 1 026 детей-сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнеуральске Челябинской области дети-сироты несколько лет жили в доме, представляющем угрозу жизни и здоровья. После вмешательства прокуратуры их переселили.