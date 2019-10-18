Челябинск, , 17:16 — REGNUM В челябинском Верхнеуральске сироты несколько лет жили в доме, непригодном для этих целей. Их поселили в четырёхквартирном доме в 2015—2016 годах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что этот дом не соответствует необходимым противопожарным и санитарно-техническим нормам. Кроме того, проживание в нём угрожает здоровью и жизни граждан.

В 2018 году прокуратура обратилась в суд с целью отстоять права сирот на качественное и безопасное жильё. Ответчиком была администрация Верхнеуральского района. Суд подтвердил правоту прокуратуры и полностью удовлетворил требования истца. В настоящий момент судебное решение исполнено. Сиротам предоставлено новое благоустроенное жильё.