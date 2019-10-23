Ханой, , 07:13 — REGNUM Вьетнам и Мексика обладают большими перспективами развития двустороннего сотрудничества. В частности, в сфере сельского хозяйства.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», 22 октября в Ханое состоялась совместная конференция представителей министерств промышленности и торговли Вьетнама и Мексики.

В рамках конференции участники обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества. Участники особо отметили важность реализации всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства. В рамках конференции стороны подписали договор о развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.