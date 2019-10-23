Антофагаста, Чили, , 07:18 — REGNUM Сотни рабочих чилийской горнодобывающей компании La Escondida в регионе Антофагаста прекратили работу в знак протеста против злоупотреблений в отношении них руководства и «репрессий против народа». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В официальном заявлении рабочие осудили «насилие, развязанное правительством, которое не слышит законных социальных требований».

В отношении злоупотреблений со стороны руководства компании, участники протеста предупредили, что они продолжат бастовать до тех пор, пока предприятие не обеспечит их оборудованием, с помощью которого они смогут вернуться домой. Рабочие жалуются на то, что их незаконно удерживают на предприятии.