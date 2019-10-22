Мадрид, , 21:06 — REGNUM Четвертый год подряд Испания получает выговор от Брюсселя за присланный проект бюджета, сообщает сегодня, 22 октября, испанское издание El Pais. Европейская комиссия предупредила письмом министерство экономики страны, что меры, предусмотренные испанским правительством, означают «риск значительного отклонения» от целей, намеченных на 2019 и 2020 год. Кроме того, Испания нарушает норму государственного долга, установленную Пактом о стабильности и росте.

Принимая во внимание ограничения, которые сопровождают деятельность временного правительства (10 ноября в Испании пройдут генеральные выборы), Брюссель предупредил о важности пересмотра и обновления проекта бюджета сразу, как только он попадет в Конгресс депутатов. Ранее мадридское правительство заявило, что временный статус вынуждает его прибегнуть к отсрочке и не вводить налоговые меры, предусмотренные Программой стабильности для периода с 2019 по 2022 год.

В письме, подписанном вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и комиссаром Пьером Московиси, было указано: Брюссель осознает «временный характер» правительства Педро Санчеса, который не позволил ему представить проект бюджета в Конгрессе. Тем не менее, нынешний план Испании подразумевает увеличение расходов на 3,8%, в то время как Комиссия просила, чтобы эта цифра не превышала 0,9%. Иными словами, Санчес надеялся превысить лимит расходов в четыре раза.