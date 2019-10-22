Ашхабад, , 20:42 — REGNUM Компания «Российские железные дороги» предоставит 50% скидку на транзитные перевозки в российские порты Азово-Черноморского бассейна дизтоплива и мазута из Туркмении через порт Махачкалы, передает «Orient».

Новые тарифы на перевозку горюче-смазочных материалов начнут действовать с момента принятия решения руководством РЖД и будут действовать до конца 2019 года.

Издание отмечает, что ранее туркменская сторона была вынуждена отказаться от перевозки дизельного топлива и мазута по этому маршруту из-за злоупотреблений в порту Махачкалы. Однако, ситуация изменилась в лучшую сторону после назначения вице-спикера Государственной думы Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.