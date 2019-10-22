Таллин, , 19:11 — REGNUM В Эстонии в очередной раз поднимают вопрос о необходимости в будущем строительства небольшой атомной электростанции, поскольку технология модульных ядерных реакторов, пишет портал эстонского общественного вещателя ERR, в ближайшем будущем должна стать широко доступной. О введении в эксплуатацию малых ядерных реакторах говорили в Брюсселе на форуме Еврокомиссии и Министерства энергетики США.

В Эстонии считают, что страна уже сегодня должна начинать готовится к использованию таких технологий.

«Строительство в Эстонии сможет начаться самое раннее через 10 лет. Но если мы сегодня не будем этим заниматься, то через 10 лет у нас не будет и возможности решить, будем ли мы строить такой реактор», — считает представитель компании Fermi Energia Сандор Лийве.

Этот вопрос намерены обсудить и на уровне эстонского министерства защиты окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2009 года Прибалтика закрывала свои нужды в электроэнергии во много за счёт Игналинской АЭС, которая, не выработав своего ресурса, была закрыта в Литве по требованию ЕС, что спровоцировало в Прибалтике дефицит электроэнергии.