Анкара, , 18:56 — REGNUM Германская автомобильная компания Volkswagen заявила, что не собирается искать альтернативу Турции с точки зрения организации там производства. Официальный представитель компании по вопросам производства Лесли Ботге дала интервью корреспонденту турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в ходе которого подчеркнула: «Мы пристально следим за развитием событий. Планировавшееся ранее создание в Турции производственной базы находится на стадии ожидания».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Лесли Ботге заверила: «Мы не ищем альтернативной Турции страны для организации там производства.

Напомним, что компания Volkswagen создала в Манисе дочернюю компанию под названием Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ для организации производства моделей Volkswagen Passat и Skoda Superb.