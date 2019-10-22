Сеул, , 15:59 — REGNUM Корейское агенство по рыболовству (FIRA) инвестирует 1,9 млрд вон (~$1,6 млн) в создание искусственных рифов в прибрежных водах уезда Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агенства.

По их словам, в этом году будет создано пять рифов для аквакультуры и нереста рыб и моллюсков.

Известно, что FIRA ежегодно инвестирует миллиард вон (~$854 тыс.) в создание «морских ферм» с 2016 года.

«Вливание средств в данную сферу позволит оживить региональную экономику, а также поспособствует увеличению доходов рыбаков и созданию рабочих мест», — отметили в Корейском агентстве по рыболовству.