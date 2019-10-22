Москва, 22 октября 2019, 15:23 — REGNUM Россия будет развивать цифровые технологии, двигаясь в своём направлении. Об этом сегодня, 22 октября, в ходе дискуссии на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации»
Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации»
Government.ru

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Речь шла о работе Евразийского экономического союза с Китаем по сближению цифровых стандартов. На вопрос модератора заседания, учёного Сколтеха о том, куда движется это сближение — в Европу или в Китай, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян ответил, что «ни туда и ни туда».

В свою очередь, премьер-министр напомнил слова Владимира Ленина о необходимости идти своим путём.

«Как Ленин говорил, мы пойдём своим путем», — приводит ТАСС слова председателя правительства РФ.

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