Москва, , 14:16 — REGNUM На сегодняшний день, РФ должна ответить на те серьезные вызовы, которые ставит перед ней развитие информационных технологий, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

Одна из таких проблем, по словам Медведева это цифровая безопасность. Интернет по мнению премьер-министра Интернет стал синонимом открытости и создал огромные возможности для развития личности. Однако такая открытость по словам главы правительства РФ несет с собой риски, понятие «цифровая безопасность» включает в себя множество аспектов.

«Ни один хакер не должен иметь возможности обрушить всю банковскую систему страны, — сказал Медведев. — Если мы доживем до того момента, когда у нас будет электронное голосование, то естественно эта система должна быть защищена от влияния извне».