Москва, , 14:11 — REGNUM Почти 75% жителей РФ могут пользоваться всеми достижениями, связанными с интернет-технологиями, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

«Мы работаем над тем, чтобы в российские вузы можно было поступать через интернет, — сказал Медведев. — Речь идет не только о крупных городах».

Кроме того, премьер-министр назвал уровень развития информационных технологий РФ ее конкурентным преимуществом, так как 75% населения могут пользоваться всеми достижениями, связанными с интернет технологиями.

«На развитие «цифры» предусмотрено 1,6 трлн рублей. но не все вопросы решаются деньгами, — сказал Медведев. — Нам надо дать ответы на те серьезные вызову, которые существуют».