Москва, 22 октября 2019, 14:11 — REGNUM Почти 75% жителей РФ могут пользоваться всеми достижениями, связанными с интернет-технологиями, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Кроме того, премьер-министр назвал уровень развития информационных технологий РФ ее конкурентным преимуществом, так как 75% населения могут пользоваться всеми достижениями, связанными с интернет технологиями.