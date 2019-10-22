Москва, , 13:14 — REGNUM Закон, ужесточающий административную ответственность для застройщиков, которые не предоставили госорганам данные для проверки работы, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Существующие сегодня штрафы несоразмерны тяжести таких действий, так как несвоевременная проверка застройщика грозит потерей средств граждан-дольщиков, отмечают авторы инициативы. Кроме того, штрафные санкции не изменялись с 2010 года, напоминают они. Так, сегодня максимальный размер штрафа для юрлиц за непредоставление данных для государственного контроля со стороны региональных властей, достигает 200 тыс. рублей.

Теперь же застройщики, которые уклоняются от предоставления данных и документов для контроля и надзора, должны будут уплатить штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Таким образом, максимальный размер штрафа вырастет в 2,5 раза.

Закон также повышает штраф и для должностных лиц — максимальный размер штрафа составит 25 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей больше, чем сегодня.