Москва, , 13:04 — REGNUM В 2020 году на ремонт дорог в Москве планируется израсходовать 20,8 млрд рублей. Об этом 22 октября сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьёв на совместном заседании комиссии Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На ремонт дорог заложено 20,8 млрд рублей в 2020 году, 22,5 млрд в 2021 году, 26,7 млрд в 2022», — сообщил Соловьёв.

Чиновник также отметил, что в 2020 году запланирован ремонт 15,4 млн квадратных метров дорог. Также руководитель столичного департамента ЖКХ затронул вопрос постоянной переукладки дорожной плитки и бордюров в городе. С его слов, этот процесс нельзя назвать спонтанным или необоснованным, ведь каждый раз проект ремонта проходит экспертизу.

«С точки зрения замены бордюрного камня я хотел бы отметить, что все проекты, которые проходят в городе, проходят экспертизу соответствующую. Количество бортового камня утверждается на экспертизе. Проекты благоустройства принимаются в том числе с участием муниципальных депутатов», — заявил Соловьёв.

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