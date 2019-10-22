Москва, 22 октября 2019, 12:24 — REGNUM Чуть более чем за две недели с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. До конца заявочной кампании остается меньше недели.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» через сайт ЛидерыРоссии.рф из Центрального федерального округа пришло 34,5% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (17,7%). Далее идут Северо-Западный (12,7%), Уральский (9,4%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,6%) федеральные округа.
Он добавил, что «28 октября уже начнется дистанционный этап». «Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал».
Лидером по количеству заявок стала Москва (19,26% от общего количества заявок на конкурс), на втором месте — Санкт-Петербург (8,14%), на третьем — Московская область (6,13%). В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,34%), Краснодарский край (2,98%), Самарская область (2,72%), Республика Татарстан (2,70%), Нижегородская область (2,59%), Ростовская область (2,46%). Десятку замыкает Республика Башкортостан с показателем 2,44% от общего количества заявок.
Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 годах было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.