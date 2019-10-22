Москва, 22 октября 2019, 11:38 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов видит опасность провала бюджетной политики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.
«На мой взгляд, этот бюджет или поддержит президента РФ и обеспечит выполнение послания или полностью провалит, бойкотируя его установки», — заявил Зюганов журналистам.
Парламентарий настаивает на ускорении темпов экономического роста.
«Мы никак не можем оторваться от 1% темпов роста, нам надо выходить на 3%, чтобы обеспечить вхождение в пятерку, а лучше удваивать эти темпы», — указал Зюганов.
Он напомнил, что коммунисты предложили формирование варианта бюджета развития исходя из нынешней ситуации в 30−33 трлн рублей.
«Мы не сможем одолеть бедность, если и дальше так будут распределяться социальные расходы, они и дальше раскалывают общество», — продолжил Зюганов.
«Бюджет окончательно подрывает путинскую стабильность», — резюмировал коммунист.