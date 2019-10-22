Москва, , 11:38 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов видит опасность провала бюджетной политики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«На мой взгляд, этот бюджет или поддержит президента РФ и обеспечит выполнение послания или полностью провалит, бойкотируя его установки», — заявил Зюганов журналистам.

Парламентарий настаивает на ускорении темпов экономического роста.

«Мы никак не можем оторваться от 1% темпов роста, нам надо выходить на 3%, чтобы обеспечить вхождение в пятерку, а лучше удваивать эти темпы», — указал Зюганов.

Он напомнил, что коммунисты предложили формирование варианта бюджета развития исходя из нынешней ситуации в 30−33 трлн рублей.

«Мы не сможем одолеть бедность, если и дальше так будут распределяться социальные расходы, они и дальше раскалывают общество», — продолжил Зюганов.

«Бюджет окончательно подрывает путинскую стабильность», — резюмировал коммунист.