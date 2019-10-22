Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM На рынке квартир в новостройках Приволжского федерального округа наблюдается почти 10-кратный разброс цен. К такому выводу пришли аналитики портала по продаже и покупке недвижимости ЦИАН.

Вопреки традиционному мнению о том, что самое дорогое жилье в Поволжье расположено в Татарии, самая дорогая квартира в новостройке сейчас продается в Нижнем Новгороде.

Стоимость квартиры площадью 258,9 кв метров в комплексе Royal Landmark составляет 67,31 млн рублей. Но нужно учесть, что дом расположен на Верхне-Волжской набережной, в историческом центре, окна выходят на Волгу. Квартира продается с отделкой, дом сдан в 2015 году, но квартира реализуется в «первозданном виде».

А вот квартира в казанском ЖК «Европейский» заняла второе место. Площадь — 384,3 кв метра, продается за 65,28 млн рублей.

На третьем месте — квартира в Перми стоимостью 65 млн рублей. Площадь элитного жилья в ЖК «Дом на Вознесенской» составляет 326,78 кв метров.

Остальные квартиры в новостройках Поволжья продаются по цене не дороже 25 млн рублей. Причем в рейтинг не попали квартиры в Оренбургской и Кировской областях, а также в Мордовии и Марий Эл.

Замыкает топ-10 самых дорогих квартир в новостройках ПФО жилье площадью 128,2 кв метра в ЖК «Премьер» на территории Чебоксар. Сдача дома в эксплуатацию намечена на IV квартал 2020 года. Цена квартиры — 11,03 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам II квартала стоимость жилья как на первичном, так и на вторичном рынке выросла практически во всех регионах Поволжья. Новостройки более всего подорожали в Удмуртии (+3,6%), вторичное жильё — в Татарии (+4,5%). Стоимость жилья на первичном рынке подешевела только в Прикамье (-1,1%) и Марий Эл (-0,2%). Вторичное жильё подешевело в шести регионах, более всего — в Оренбургской области (-1,7%). На конец второго квартала самое дорогое жильё было на первичном и вторичном рынках в Татарии — соответственно 65 475 и 69 326 рублей за 1 кв. метр. Самое дешёвое — в Марий Эл: 38 029 рублей и 37 109 рублей.