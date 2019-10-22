Сеул, , 10:54 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Electric и аравийская компания Aramco подписали контракт на поставку силовых трансформаторов в рамках проекта «Hawiyah Gas Project». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Силовой трансформатор Hyundai Electric Yonhap News

Известно, что сумма контракта оценивается в 28 млрд вон (~$23,9 млн).

«Hawiyah Gas Project» — проект по расширению газоперерабатывающего комплекса в Саудовской Аравии, в рамках которого к июлю 2021 года южнокорейская компания поставит 24 силовых трансформатора мощность 230 кВт.

Стоит отметить, что Hyundai Electric единственная компания в Южной Корее, соответствующая высоким требованиям аравийской компании Aramco.