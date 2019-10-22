Сеул, 22 октября 2019, 10:54 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Electric и аравийская компания Aramco подписали контракт на поставку силовых трансформаторов в рамках проекта «Hawiyah Gas Project». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Силовой трансформатор Hyundai Electric
Силовой трансформатор Hyundai Electric
Yonhap News

Известно, что сумма контракта оценивается в 28 млрд вон (~$23,9 млн).

«Hawiyah Gas Project» — проект по расширению газоперерабатывающего комплекса в Саудовской Аравии, в рамках которого к июлю 2021 года южнокорейская компания поставит 24 силовых трансформатора мощность 230 кВт.

Стоит отметить, что Hyundai Electric единственная компания в Южной Корее, соответствующая высоким требованиям аравийской компании Aramco.