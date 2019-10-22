Москва, , 09:59 — REGNUM В Госдуме отреагировали на отчет о достижениях правительства РФ в сфере социальной политики.

«Стабильная бедность — главное достижение экономического курса либерал-бюрократов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росстат опубликовал данные, согласно которым доля семей в России, которым хватает денег только на еду и одежду, во втором квартале текущего года составила 49,4%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале.

Рост произошел на фоне снижения доли семей, которым хватает денег только на еду (с 15,2% до 14,1%), и домохозяйств, которым не хватает даже на нее (с 0,8% до 0,7%).

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат говорит об улучшении, экономисты, что население нищает