Воронеж, , 09:46 — REGNUM Подпрограмма развития эколого-ландшафтного землеустройства на основе биологизированного земледелия, адаптивно-ландшафтного устройства, а также внедрению органического производства и реализации органической продукции, которую планируют реализовать на территории Воронежской области, может быть пересмотрена. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам еженедельного совещания в правительстве региона, которое 21 октября провёл губернатор Александр Гусев.

Концепцию документа, который планируется реализовать в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020−2024 годы, представил первый заместитель руководителя департамента аграрной политики области Александр Бочаров. Подпрограмму планируется составить из трех блоков мероприятий: по поддержке эколого-ландшафтного обустройства территорий, развитию биологизированного земледелия и развитию «зеленого бренда» и органической продукции.

Как отмечалось, на данный момент около половины площадей пашни на территории Воронежской области требует специальных противоэрозионных мероприятий. В общей сложности специалисты выявили 696 тыс. га деградированной пашни в регионе. Подпрограмма предусматривает поддержку предприятий, внедряющих эколого-ландшафтные системы земледелия. Также с 2018 года в регионе работают над развитием выпуска органической продукцией — сегодня уже пять предприятий на общей площади 3740 га не вносили минеральных удобрений и не использовали средства химизации в этом сезоне. На 2020−2024 год также запланировано оказание мер поддержки таким предприятиям.

Глава региона Александр Гусев отметил, что ежегодное привлечение дополнительно 4−5 сельскохозяйственных предприятий к реализации подпрограммы — недостаточно амбициозная цель для такого передового в сельском хозяйстве региона, как Воронежская область. Глава региона поручил собрать отдельное совещание для подробного анализа и пересмотра целей подпрограммы, ожидаемых результатов, стимулирующих мер для сельхозтоваропроизводителей.