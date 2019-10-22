Москва, , 09:45 — REGNUM В Управлении Росреестра по Москве зарегистрировали близкое к показателям 2018 года количество сделок на вторичном рынке жилья. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Росреестра.

Всего с начала 2019 года зарегистрировано 105 339 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. В 2018 году за аналогичный период зарегистрировали 105 697 сделок (-0,3%).

В квартальном выражении также наблюдается снижение количества сделок по «вторичке». В июле — сентябре зарегистрировано 33 273 перехода прав, что на 10% меньше, чем во втором квартале 2019 года (36 886). В месячном выражении число сделок тоже уменьшилось. В сентябре зарегистрировано 10 027 договоров купли-продажи жилья — на 6% меньше предыдущего месяца (10 683).

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отмечает, что отрицательная динамика на рынке «вторички» повторяется четвертый год подряд. Сентябрь уступает августу по количеству сделок в среднем на 10,5%. В 2019 году данный показатель составил 6%, что ниже среднего значения.