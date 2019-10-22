Новосибирск, , 05:23 — REGNUM Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе попроизводству плодоовощных консервов, сообщает Новосибирскстат.

Продукция региона составляет около 70% от общего объёма в целом по Сибири.

За девять месяцев текущего года в Новосибирской области произведено 227,4 млн условных банок плодоовощных консервов. Этона 0,4% (0,9 млн условных банок) меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

На долю субъектов малого предпринимательства приходится 9,1% от общего объёма по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре в Новосибирской области выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции — на 1, 1% (по сравнению с августом). Продукция растениеводства подорожала на 6,8%, животноводства — на 0,2%.

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