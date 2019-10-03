Биробиджан, , 10:10 — REGNUM Прокуратура Еврейской автономной области узрела нарушение законодательства в приобретении администрацией посёлка Теплоозёрск двух квартир для медработников, согласившихся работать в этом удалённом посёлке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Областная прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении по несоблюдению порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта при приобретении двух квартир для медицинских работников. В результате начальник управления архитектуры и строительства правительства ЕАО оштрафован на 20 тысяч рублей, а в суд направлено исковое требование признать сделку по приобретению квартир ничтожной и возвратить в бюджет области 3,5 млн рублей.

В социальных сетях жители ЕАО активно обсуждают это решение прокуратуры, упоминая о крайне «аховом» состоянии областной медицины и неготовность врачей ехать на работу в такие удалённые посёлки, как Теплоозёрск, особенно при отсутствии квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующей областной поликлиники Светланы Разуваевой, ситуация в медицине ЕАО перспективная.