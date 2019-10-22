Омск, , 03:25 — REGNUM В Омской области на исправление сложной финансовой ситуации и погашение долгов лесхозов выделят 27,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее решение принял губернатор Александр Бурков.

О завершении процедуры ликвидации задолженности лесхозов 21 октября на совещании доложил начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов.

Ранее была практически приостановлена работа четырёх лесхозов, у них заблокировали счета. В качестве причин назывались устаревшее лесоустройство, износ лесопожарной техники и оборудования, недостаточное финансирование из федерального бюджета работ по охране, защите и воспроизводству лесов и так далее.

Выделенные средства пойдут в том числе на погашение старых долгов лесхозов.

Кроме того, в текущем году «проработан вопрос» о выделении федеральных субвенций в размере 15 млн рублей на проведение лесоустроительных работ. В рамках нацпроекта «Экология» приобретут противопожарную технику, оборудование и инвентарь.

По словам Максимова, все лесхозы должны начать работать в полном объёме до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года саратовские лесхозы в рамках нацпроекта «Экология» получили новую специализированную технику, которая поможет в профилактике пожаров.

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