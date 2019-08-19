Саратов, , 21:01 — REGNUM

Саратовские лесные хозяйства в рамках национального проекта «Экология» получили новую специализированную технику, которая поможет в профилактике пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Новые «Нивы» Пресс-служба Минприроды Саратовской области

В частности, лесхозам вручили 24 лесопатрульных комплекса «УАЗ» и 8 легковых внедорожных автомобилей «Нива».

"Лесхозы области получают из федерального бюджета беспрецедентные средства. Такого объема новой техники лесхозы не получали с советских времен. В июне все 18 лесохозяйств получили 30 современных тракторов. А сегодня на охрану лесов отправятся новейшие патрульные комплексы», — отметил губернатор региона Валерий Радаев. По его словам, Саратовская область — малолесной регион и терять ресурсы из-за пожаров недопустимо.

Лесопатрульные комплексы Пресс-служба Минприроды Саратовской области

Всего в 2019 году область планирует приобрести около 80 единиц специализированной спецтехники для оснащения лесохозяйственных учреждений. До конца года ожидается поставка еще 13 пожарных машин, 9 грузовых автомобилей, КамАЗа с тралом и тяжелого трактора.

ИА REGNUM напоминает, с начала сезона до начала августа в Саратовской области произошло 35 лестных низовых пожаров на общей площади 182 га. В тушении приняли участие 255 человек и 71 единица лесопожарной техники, также было привлечено дополнительно из сторонних организаций 171 человек и 60 единиц техники. Выявлено 52 нарушения правил пожарной безопасности в лесах.