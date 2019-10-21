Рига, , 15:16 — REGNUM Цены на электроэнергию в Латвии в 2020 году не будут выше нынешних и, предположительно, останутся на прежнем уровне, считает директор по продажам латвийской компании Latvenergo Улдис Муцениекс, сообщает сегодня, 21 октября, латвийский новостной портал TVNET. С ним солидарен его коллега, председатель правления энергокомпании Enefit Янис Бетхерс, которая является дочерним предприятием эстонской Eesti Energia. О таких тенденциях, считают эксперты, говорит динамика на единой общеприбалтийской бирже электроэнергии NordPool.

При этом латвийская газета Latvijas Avize публикует материал, согласно которому цена на электроэнергию в Латвии в 2020 году снизится. Счёт за электричество состоит из четырех компонентов — цены самой электроэнергии, платы за услуги системы ее передачи, компонента обязательной закупки и НДС, поясняет издание не уточняя, за счёт какого компонента ожидается падение цены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латвия и Эстония в 2020 году открывают торговые зоны по торговле электроэнергией с третьими странами. Ранее такая зона на всю Прибалтику действовала в Литве, однако власти Литвы пообещали полностью исключить поставки электроэнергии из Белоруссии сразу после пуска БелАЭС, который запланирован на начало 2020 года. В Литве БелАЭС называют «угрозой национальной безопасности» и считают, что станция нарушает нормы безопасности. В Белоруссии претензии Вильнюса отклоняют, считая позицию Литвы политической, поскольку БелАЭС после пуска станет самым крупным источником генерации электроэнергии в регионе. Тем временем правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве опасаются, что среди формально латвийской электроэнергии будет электричество именно с БелАЭС. Кроме того, литовским властям не удалось добиться от властей Латвии и Эстонии обещания не покупать электроэнергию с АЭС в Белоруссии.