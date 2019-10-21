Париж, , 15:01 — REGNUM Монетный двор Парижа, самая старая компания в мире, действующая с 864 года, принял стратегический план, чтобы компенсировать сокращение производства бумажных денег, но продолжает полагать, что потребность в наличных средствах будет сохраняться, сообщает Le Figaro.

«Некоторые страны, которые объявили о своем желании перейти к безналичному обществу, возвращаются», — заявил генеральный директор Монетного двора Парижа Марк Шварц, напомнив, что наличные средства являются «устойчивым, инклюзивным и бесплатным» средством платежа.

Издание отмечает, что, несмотря на эту уверенность, денежное производство уже не так интенсивно, как в прошлом. Правительство планирует сокращать свои заказы примерно на 10% в год в течение следующих трех лет. В связи с этим компания планирует модернизировать и оптимизировать своё производство, в частности, продолжать развивать экспорт, например, производство денег для Саудовской Аравии.

Кроме того, проведение Олимпийских игр в 2024 году должно позволить Монетному двору Парижа представить широкий ассортимент продукции.

Напомним, Монетный двор Парижа — это промышленное и коммерческое предприятие Франции, созданное для производства национальной валюты.