Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Предложенная Пенсионным фондом система досрочного выхода на пенсию была опробована еще в девяностые, но в настоящее время может оказаться куда менее эффективной, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 21 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя информацию о возможности при определенных условиях выйти на пенсию на два года раньше.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда сообщила, что право выйти на пенсию на два года раньше срока получат граждане, зарегистрированные в центре занятости, но не имеющие возможности устроиться на работу. Для досрочного выхода на пенсию им потребуется справка из центра занятости.

«Этот подход не нов: он же использовался в начале девяностых, когда шли массовые увольнения с крупных предприятий. Даже срок остался тем же — два года. Естественно, что тогда, в условиях высокой безработицы граждане за два года до пенсии не могли рассчитывать на то, что найдут хорошую работу.

Разница заключается только в том, что тогда само государство хотело, чтобы люди раньше уходили на пенсию — чтобы снизить таким образом уровень регистрируемой безработицы. Сейчас же может возникнуть другая проблема: формально гражданам предпенсионного возраста будут предлагать работу, фактически же они не смогут на нее согласиться — к примеру, из-за слишком низкой зарплаты. И если они откажутся от такого места сами, то лишатся права на досрочную пенсию.

К тому же неясно, кто будет контролировать выдачу справок из центров занятости, будет ли какой-то лимит на количество таких справок. Предполагаю, что воспользоваться этим путем для досрочного выхода на пенсию будет нелегко», — отметила Елена Кудрявцева.