Бишкек, , 13:15 — REGNUM В 2020 году расходы Центральной избирательной комиссии Киргизии должны будут составить 928 млн сомов (850,2 млн рублей), из которых больше половины потратят на выборы республиканский парламент — 560 млн сомов (513 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ведомстве отмечают, что одно из главных политических событий страны — выборы в республиканский парламент Киргизии — запланированы на 4 октября 2020 года.

Также центризибрком составил график выборов депутатов в 31 городской парламент и в 453 сельских совета, которые должны будут пройти в период с апреля 2020 года по октябрь 2023 годов.

При этом последними в этом списке оказались очередные выборы президента Киргизии и выборы депутатов Саруйского сельсовета, которые будут проходить одновременно.