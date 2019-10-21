Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали 19,17 тонн лимонов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росельхознадзора.

В пункте пропуска «Троицк» выяснилось, что лимоны выросли в Китае и ехали из Восточно-Казахстанской области. Конечным пунктом был Омск. Однако фитосанитарный сертификат оказался недействительным. Указанная в нём продукция не соответствовала тому, что везли.

В итоге ввоз лимонов на территорию России был запрещён. Транспортное средство с этим товаром вернули в Казахстан.