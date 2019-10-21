Сеул, , 12:47 — REGNUM В 2023 году в Сеуле состоится Всемирный конгресс гастроэнтерологов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей корейской туристической организации.

По их словам, данное мероприятие пройдет в выставочном центре COEX в период с 15 по 19 ноября 2023 года.

Известно, что Всемирный конгресс гастроэнтерологов будет проводиться в Южной Корее впервые.

Всемирный конгресс гастроэнтерологов — международное мероприятие, проводимое каждые два года Всемирной ассоциацией гастроэнтерологов (WGO) с 1958 года.

Отметим, что раз в два года данное мероприятие посещают около 5000 специалистов в области гастроэнтерологии.