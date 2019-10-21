Москва, , 12:34 — REGNUM Напряженность на Ближнем Востоке возрастает. Вывод баз США из Сирии вызвало бурную реакцию в регионе. Выход американских войск с Ближнего Востока может продолжится. Что ставит нефтяной рынок под угрозу. Баланс сил там уже меняется. Россия расширила свое влияние в регионе благодаря союзу с сирийским правительством и его близости с Ираном. Об сообщил сегодня, 21 октября, эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В подготовленном им обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Дональд Трамп питает огромную слабость к тарифным и санкционным действиям. Они стали его любимым оружием в международных спорах, которые не так жестоки, как размещение военных баз на территории других стран. Вопрос о том, работают ли санкции, — это другой вопрос, но факт остается фактом. Именно по этой причине стоит ожидать тенденцию в данном направлении. IPO Saudi Aramco, пожалуй, стало настоящей головной болью для многих инвесторов, поскольку на этой неделе оно снова было отложено. Банки сейчас обеспокоены тем, что оно будет отложено до конца 2019 года, что имело бы побочный эффект в финансовом мире, поскольку банки рассчитывали бы на прибыль, которую, как ожидалось, принесет IPO.

В то же время нет никаких явных признаков того, что IPO вообще отменяется. Весьма позитивные заявления, сделанные российскими официальными лицами, такими как Кирилл Дмитриев, исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, в сочетании с позитивными настроениями на рынках стран Персидского залива и Азии, позволяют предположить, что IPO Aramco со временем станет реальностью.

Предполагается, что IPO будет поддерживаться несколькими крупными суверенными фондами благосостояния, такими как Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), сингапурская GIC, Mubadala Абу-Даби и другие, инвестирующие во внутреннюю часть листинга Aramco. В этой связи банки по сути уже начали подготовку к данному процессу. Российские инвесторы, присутствовавшие во время государственного визита Путина в Королевство, заявили о явной готовности принять участие в IPO.

Несмотря на это существует проблема, которая еще не решена полностью, даже если нефтяные рынки в настоящее время игнорируют геополитические риски, — это проблема Абкайка. Которая ставит Саудовскую Аравию в зону повышенного риска. На этом фоне цены на нефть пока остаются стабильными и будут торговаться в пределах 58,80 долларов за баррель для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в пределах 52.50 долларов за баррель».