Москва, , 12:31 — REGNUM В Москве могут рассмотреть инициативу, согласно которой граждане старше 70 лет не будут платить средства по программе капремонта. Соответствующий вопрос был поднят на совместном заседании комиссий в Московской городской думе 21 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент взносы в фонд капремонта многоквартирных домов не осуществляют граждане старше 80 лет. По мнению депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, эту возрастную планку следует уменьшить.

«Меня интересует такая категория граждан, которая освобождена от платы за капремонт это граждане, которым исполнилось 80 лет. Понятно, что не совсем справедливо оплачивать то, до чего они скорее всего не доживут. Есть ли возможность существенно расширить данную категорию, используя инструментарии бюджета, скажем освободить начиная с 70 лет?» — поинтересовался депутат.

Председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева предложила Митрохину подготовить соответствующею законодательную инициативу. В том числе глава комиссии заявила о необходимости сосчитать необходимый объём средств на эти цели и обосновать эту инициативу экономически.

«Наше слово должно быть подкреплено соответствующими цифрами. Я вам предлагают поработать вместе с департаментом финансов, встречу эту я вам организую», — заявила Гусева.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые затратные соцобязательства Москвы в проекте бюджета-2020