Москва, , 11:52 — REGNUM Прогнозировать возможные сокращения в 2020 году в России сложно, поскольку не ясны отрасли — драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил 21 октября заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест», — сообщил Шершуков РИА Новости, добавив, что вопрос о размерах возможных сокращений «остается открытым».

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter сообщила, что в России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году. Вместе с тем 62% опрошенных компаний прогнозируют рост численности персонала в следующем году.

Отметим, по данным Министерства финансов, в августе 2019 года уровень безработицы в России с исключением сезонности обновил минимальное значение и составил 4,5% от рабочей силы. В целом по итогам 2019 года безработица ожидается на уровне 4,6% (4,8% в 2018 году), отметили в Минфине.

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