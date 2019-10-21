Москва, , 11:48 — REGNUM Наиболее затратными статьями расходов в проекте бюджета столицы в 2020 году станут доплаты пенсионерам, а такте ремонт и благоустройство социальных учреждений. Об этом 21 октября заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов на совместном заседании комиссий в Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия депутат Магомет Яндиев отметил, что социальные расходы в проекте бюджета на 2020 год планируется увеличить более чем на 18% по сравнению с 2019 годом и поинтересовался за счёт каких именно статей произойдёт такой прирост.

«Самые большие расходные подпрограммы — поддержка старшего поколения и ветеранов войны, это на 5,6% увеличение и доведение федеральных пенсий до 19,5 тысяч рублей — минимального показателя по Москве. Вторая программа, которая увеличивает существенно расходную часть — это материально-техническое развитие социальных объектов», — сказал Филиппов.

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