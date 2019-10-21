Краснодар, , 11:35 — REGNUM На 27% вырос урожай риса на Кубани в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года, сообщила 21 октября пресс-служба администрации Краснодарского края. Всего хозяйствами региона собрано 950 тыс. тонн риса.

«В этом году нашим рисоводам удалось собрать на 200 тысяч тонн больше зерна, чем в прошлом. Увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, рисоводы получают значительную поддержку из бюджета — в 2019 году субсидии составили 240 млн рублей.

Краснодарский край является основным рисосеющим регионом России — здесь производится около 80% российского риса. Кубанский рис экспортируется в 25 стран мира (среди основных направлений — Турция, Монголия, Украина, Азербайджан и Казахстан).